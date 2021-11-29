هل جربت إحداها من قبل؟.. حيل بسيطة لصيانة السيارة والحفاظ عليها في حالة جيدة

يمتلك الكثير من أصحاب السيارات وسائقيها خبرة لا بأس بها في القيادة واستخدام المساحات، ومكيف الهواء، والراديو، وأضواء الإشارة، واستبدال الإطارات، والبعض قرأ الكتيبات الخاصة بسياراتهم.
ورغم احتواء هذه الكتيبات على العديد من المعلومات القيمة إلا أنها لا تذكر الحيل السهلة التي تساهم في الحفاظ على السيارة في حالة جيدة.
وفي السطور التالية سنستعرض أبرز الحيل التي تساعد في الحفاظ على السيارة لفترة أطول، وربما جربها البعض من قبل، ووفقا لموقع “richouses” فتتمثل هذه الحيل في التالي:
استخدام الماء الساخن لإصلاح الخدوش والانبعاجات
إذا تعبت من كثرة الخدوش والانبعاجات على سيارتك فقد يكون الماء الساخن وجهاز سحب الصدمات هو الحل المثالي لك في هذه الحالة، فقط أحرص على غلي الماء قبل صبه على مكان الخدوش أو الانبعاجات ثم أمسك مكبس جهاز سحب الصدمات وضعه على مكان الصدمة واسحبه، وحينها ستجد أن الانبعاجات والخدوش أصبحت أقل وضوحًا.
ويجب أن تضع في اعتبارك أن هذه الحيلة لن تنجح إذا تعرضت سيارتك لأضرار بالغة، لكنها ستكون حلا مناسبا إذا كانت الخدوش والانبعاجات بسيطة على هيكل السيارة. وفق “أخبار24”.
تنظيف المصابيح الأمامية المتسخة بمعجون الأسنان
إذا كانت المصابيح الأمامية تبدو ضبابية ومتسخة فيمكن تنظيفها من خلال استخدام معجون الأسنان نظرًا لاحتوائه على مواد كاشطة معتدلة، أما إذا كان لون المصابيح تحول إلى اللون الأصفر، فقد حان الوقت لاستبدالها بأخرى جديدة.
استخدم مزيل الدبابيس لاستخراج مفاتيح السيارة
يعد مزيل الدبابيس حلا جيدا للراغبين في استخراج مفاتيح سيارتهم من سلسلة المفاتيح المعدنية القديمة،كما يمكن الاستعانة بها عند إدخال المفاتيح في السلسة المعدنية الجديدة.
استخدم صندوقا لحفظ الأغراض المهمة داخل صندوق السيارة
إذا كنت تحتفظ بزيت سيارة، وقمع ،ومنشفة، ومصباح يدوي، وأشياء أخرى لحالة الطوارئ فمن الأفضل شراء صندوق لحفظ هذه الأشياء لتسهيل الوصول إليها، وضمان الحفاظ على نظافة صندوق السيارة.
عصا “نودلز” للسباحة لمنع صدم السيارة بالجراج
من المرجح أنك صدمت باب الجراج مرات لكن يمكن حل هذه المشكلة من خلال وضع لصق عصا “نودلز” للسباحة بالحائط، وحينها ستكون سيارتك والجدار آمنين.
شراء سلة مهملات
إذا كنت تريد تجنب الروائح الكريهة في السيارة فيفضل شراء حاوية قمامة، كما يفضل وضع أكياس بلاستيكية لتسهيل إمكانية التخلص من النفايات بشكل سريع.
نظف إطارات السيارة بالمشروبات الغازية ومنظف الأطباق
يمكن للمشروبات الغازية التي تحتوي على الكولا ومنظف الأطباق العمل معا في إزالة الأوساخ والغبار من الإطارات والمكابح بسرعة، لذا فقط يكون ذلك حلا مناسبا إذا رغبت في تنظيف هذه الأجزاء من السيارة بسرعة.
استخدم طلاء الأظافر على الخدوش الصغيرة
إذا تعرض جزء صغير من سيارتك للتلف، فلا داعي للحصول على طلاء جديد للسيارة، ويمكن حل هذه المشكلة الجمالية باستخدام طلاء الأظافر.