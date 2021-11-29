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جديد المحليات > تشكيل لجنة لضبط محتوى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة بعد عدة تجاوزات للأنظمة والقوانين
29/11/2021   6:49 م

تشكيل لجنة لضبط محتوى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة بعد عدة تجاوزات للأنظمة والقوانين

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كشف مصدر أن عدة جهات تعمل على دراسة تهدف إلى ضبط محتوى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي في المملكة.

وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″ أنه تم تشكيل لجنة لدراسة ضبط المحتوى، وذلك بعد أن سجلت الفترات الماضية عدة تجاوزات لمشاهير استدعت التحقيق مع عدد منهم، فيما تم إيقاف عدد آخر لتجاوزهم الأنظمة والقوانين.

وسجل عددٌ من مشاهير منصات التواصل خلال الأسابيع الماضية تجاوزات اجتماعية وأخلاقية وقانونية، من نشر محتوى خلافات وتبادل الشتم والفضائح وإعلانات مضللة، ومخالفة قوانين وأنظمة، ونشرها عبر منصاتهم، مرتكبين جرائم معلوماتية.

تشكيل لجنة لضبط محتوى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة بعد عدة تجاوزات للأنظمة والقوانين

جديد المحليات
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