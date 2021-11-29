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جديد المحليات > بالفيديو.. وزير الطاقة: الغاز سيصل للمناطق الوسطى من خلال أنابيب فرعية
29/11/2021   6:49 م

بالفيديو.. وزير الطاقة: الغاز سيصل للمناطق الوسطى من خلال أنابيب فرعية

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قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن جميع المناطق الوسطى في المملكة سيصلها الغاز من خلال أنابيب فرعية.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم بمناسبة إطلاق مراحل التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة، أن كل المدن الصناعية والمصانع في القصيم والخرج وسدير سيوفر لها غاز.

وأكد استمرار العمل مع شركة “أرامكو” على تعزيز برامج استكشاف الغاز لتوفير كميات هائلة من الغاز لتغطية احتياجات المملكة منه. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الدولة في شبكة الغاز الجديدة ستكون هي المستثمر، بينما ستكون شركة “أرامكو” هي من تُدير وتنفذ المشروع، متوقعًا ألا تتجاوز تكلفة المشروع من ميزانية الدولة 5 إلى 6 مليارات ريال، وأغلبه استثمارات.

بالفيديو.. وزير الطاقة: الغاز سيصل للمناطق الوسطى من خلال أنابيب فرعية

جديد المحليات
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