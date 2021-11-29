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29/11/2021   6:49 م

“تقويم التعليم” تعلن فتح باب التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب⁩، اليوم (الإثنين)، فتح باب التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية “الاختبار التخصصي” من خلال نظام الرخص المهنية.

وأضافت أن التسجيل متاح للجميع باستثناء مجتازي الاختبار التخصصي السابق، والمنعقد في شهر يناير الماضي، مشددة على المتقدمين لأداء الاختبار أن تكون حالة الوضع الصحي لهم في تطبيق “توكلنا”، أكمل جرعات لقاح كورونا “محصن”.

ولفتت إلى أن تعليمات دخول مقر الاختبار تشترط على المتقدم اتباع الإجراءات الاحترازية والإرشادات الواردة من وزارة الصحة، وتحميل تطبيق “توكلنا”، وارتداء الكمامة.

صور

وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم” تعلن فتح باب التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية

جديد المحليات
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