“تقييم” توضح ضوابط تحديد نسبة تعويض المتضرر في أي حادِث مروري

أوضحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، اشتراطات الحصول على نسب التعويض المختلفة جراء أي حـادث مروري، وفقًا لحالة الأجزاء المتضررة.
وأبانت الهيئة أنه يحق للمتضرر الحصول على تعويض 100% من قيمة القطعة الأصلية، في حال عدم تعرض القطعة المتضررة لأي إصلاح سابق بجودة متدنية، مع عدم وجود أي ضرر سابق على أي جزء من القطعة المتضررة.
وأشارت إلى أن قيمة التعويض تصل إلى 75%، في حال تضرر قطعة يستدعى استبدالها مع وجود أضرار سابقة طفيفة على نفس القطعة نتيجة ضرر سابق بحجم أقل من 25% من أبعادها ولم يتم إصطلاحها أو تم إصلاحها بجودة رديئة.
وأبانت أنه يتم تعويض المتضرر بنسبة 50% في حال تضرر قطعة يستدعى استبدالها مع وجود أضرار سابقة على نفس القطعة، نتيجة ضرر سابق بحجم أقل من 50% وأكبر من 25% من أبعادها ولم يتم إصطلاحها أو تم إصلاحها بجودة رديئة. وفق “أخبار 24”.
وذكرت الهيئة أن التعويض ينخفض إلى 25% في حال عدم وجود القطعة المتضررة أثناء التقييم، أو إذا كانت القطعة المتضررة غير أصلية، وكذلك في حال تضرر قطعة يستدعى استبدالها مع وجود أضرار سابقة على نفس القطعة، نتيجة ضرر سابق بحجم أكبر من 50% من أبعادها ولم يتم إصلاحها أو تم إصلاحها بجودة رديئة.