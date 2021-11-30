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30/11/2021   10:17 ص

“سعود الطبية” توضح أهمية مثبت تقويم الأسنان الداخلي الثابت وطرق المحافظة عليه

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية مدى أهمية مثبت تقويم الأسنان الداخلي الثابت بعد العلاج التقويمي، وكيفية المحافظة عليه.

وبينت المدينة أن تثبيت الأسنان بعد العلاج التقويمي مرحلة مهمة، لأنه يحافظ على اصطفاف الأسنان، ويقيها من الرجوع عن مكانها، مشيرة إلى أنه غير مرئي ويثبت خلف الأسنان ويختلف كل مريض وآخر في نوع المثبت.

وأضافت أنه يجب تفريش المثبت بالفرشاة والمعجون، واستخدام خيط تقويم الأسنان مرة واحدة يومياً قبل النوم، والابتعاد عن الأطعمة القاسية، وزيارة أخصائي تنظيف الأسنان كل 6 أشهر، مشددة على أنه عند حدوث تلف أو كسر لجهاز المثبت فيجب مراجعة الطبيب.

أهمية تقويم الأسنان والمحافظة عليه

وفق “أخبار 24”.

“سعود الطبية” توضح أهمية مثبت تقويم الأسنان الداخلي الثابت وطرق المحافظة عليه

طب وتداوي
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