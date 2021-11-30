بالفيديو.. تركيب يد صناعية لطفل بدون مقابل مادي بمدينة الملك فهد الطبية.. ووالدته تروي التفاصيل

نجحت مدينة الملك فهد الطبية في إعادة البسمة لطفل مبتور اليد منذ ولادته، حيث تم تجهيز يد صناعية بمواصفات عالية تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.
وقالت والدة الطفل معاذ الكليب، خلال لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن مدينة الملك فهد الطبية عرضت تقديم المساعدة بدون مقابل مادي، مشيرةً إلى أن الطب تطور بشكل ملحوظ في المملكة، وأتاح الكثير من الخدمات بشكل مجاني.
وأضافت أن مدينة الملك فهد قررت تركيب اليد الصناعية عند بلوغ نجلها لسن 4 أو 5 سنوات، لافتةً إلى أن معاذ يشعر بسعادة كبيرة بعد تركيب الطرف الصناعي.
فيديو | بعد تركيب طرف صناعي ليده.. الطفل معاذ الكليب: “الحين صار عندي يدين”
ووالدته لـ #الراصد: تم تركيب اليد الصناعية في #السعودية بلا مقابل مادّي pic.twitter.com/qzNePpos6O
— الراصد (@alraasd) November 29, 2021
وفق “أخبار 24”.