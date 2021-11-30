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جديد المحليات > بالفيديو.. تركيب يد صناعية لطفل بدون مقابل مادي بمدينة الملك فهد الطبية.. ووالدته تروي التفاصيل
30/11/2021   10:17 ص

بالفيديو.. تركيب يد صناعية لطفل بدون مقابل مادي بمدينة الملك فهد الطبية.. ووالدته تروي التفاصيل

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نجحت مدينة الملك فهد الطبية في إعادة البسمة لطفل مبتور اليد منذ ولادته، حيث تم تجهيز يد صناعية بمواصفات عالية تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.

وقالت والدة الطفل معاذ الكليب، خلال لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن مدينة الملك فهد الطبية عرضت تقديم المساعدة بدون مقابل مادي، مشيرةً إلى أن الطب تطور بشكل ملحوظ في المملكة، وأتاح الكثير من الخدمات بشكل مجاني.

وأضافت أن مدينة الملك فهد قررت تركيب اليد الصناعية عند بلوغ نجلها لسن 4 أو 5 سنوات، لافتةً إلى أن معاذ يشعر بسعادة كبيرة بعد تركيب الطرف الصناعي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تركيب يد صناعية لطفل بدون مقابل مادي بمدينة الملك فهد الطبية.. ووالدته تروي التفاصيل

جديد المحليات
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