فاز نجم ليفربول محمد صلاح بجائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2021 للمرة الثانية، مساء أمس (الإثنين) في إمارة موناكو الفرنسية.
ويعد صلاح أول لاعب عربي يتوج بجائزة القدم الذهبية وثالث لاعب أفريقي بعد ديديه، ودروجبا، وصامويل إيتو، متفوقاً على 10 لاعبين تم ترشيحهم من قبل لجنة الصحفيين الدوليين للفوز بالقدم الذهبية.
وتسلمت زوجة صلاح الجائزة من النجم البرازيلي داني ألفيس ظهير أيمن فريق برشلونة، بدلاً منه خلال الحفل، بعد أن تم التصويت لصالحه من قبل مشجعي كرة القدم من جميع الأندية.
وفق “أخبار 24”.