“الجوازات”: 100 ألف ريال غرامة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة

أكدت المديرية العامة للجوازات أن المنشأة التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيرهم أو تستخدم عمال غيرها، ستُطبق بحقها غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وأوضحت الجوازات أن العقوبة تتضمن الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى 5 سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، مضيفةً أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.
ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين “911” في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.