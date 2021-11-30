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جديد المحليات > “الجوازات”: 100 ألف ريال غرامة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة
30/11/2021   10:56 م

“الجوازات”: 100 ألف ريال غرامة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة

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أكدت المديرية العامة للجوازات أن المنشأة التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيرهم أو تستخدم عمال غيرها، ستُطبق بحقها غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

وأوضحت الجوازات أن العقوبة تتضمن الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى 5 سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، مضيفةً أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.

ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين “911” في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”: 100 ألف ريال غرامة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة

جديد المحليات
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