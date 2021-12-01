سعيد العويران: بطولة كأس العرب فرصة للاعبين الذين لم يحصلوا على فرصتهم

يرى نجم المنتخب الوطني ونادي الشباب السابق، سعيد العويران، أن بطولة كأس العرب ستكون خير بداية للاعب الذي يقول إنه لم يحصل على فرصة للمشاركة في تصفيات كأس العالم.
وأضاف العويران، وفقًا لـ”جول”: “أتوقع بروز أكثر من لاعب مثل الظهير الأيسر لنادي الشباب متعب الحربي، وأتمنى أن يحققها المنتخب السعودي، ولكن المنتخب القطري سيلعب بكل عناصره الأساسية، ويمتلك الفرصة الأكبر لتحقيق بطولة كأس العرب، وهو المرشح الأولى للتتويج باللقب”.
وأتم نجم المنتخب الوطني السابق تصريحاته بقوله: “اللاعبان اللذان كنت أنتظرهما في كأس العرب هما الثنائي عبد العزيز البيشي وعبد الفتاح عسيري، وأيضًا العديد من اللاعبين، وبالرغم من وجود 7 أجانب في كل فريق، ولكن هناك العديد من اللاعبين السعوديين الرائعين”.