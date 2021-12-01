“البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع “الرياض للتعمير” لإدارة وتشغيل سوق العزيزية للخضار والفاكهة

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، بهدف إدارة وتشغيل سوق العزيزية للخضار والفاكهة واللحوم بالعاصمة الرياض.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل وشراكات استراتيجية في مجال تطوير أعمال إدارة وتشغيل خدمات أسواق النفع العام، وتنظيم بيئة عمل هذا القطاع الحيوي بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وبرامج التوطين في المملكة، وما يتطلب ذلك من تكامل بين القطاعين العام والخاص.
وتسهم المذكرة في تحديد إطار عمل مشترك بين الطرفين لتطوير إدارة وتشغيل سوق العزيزية للخضار والفواكه بالرياض ليصبح سوقًا نموذجيًا، إضافة إلى دراسة إمكانية قيام شراكة بين الطرفين لتنفيذ مشاريع مستقبلية مماثلة لأسواق النفع العام، تُناقش شروطها وأحكامها ونطاقها بعد الانتهاء من تنفيذ التدابير السريعة لتحسين سوق العزيزية للخضار والفاكهة، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة كل جانب. وفق “أخبار 24”.
وبحسب المذكرة، يعمل الطرفان على ضبط معايير الجودة والصحة العامة، من خلال ضبط دخول المنتجات ببطاقة المعلومات الغذائية ومصدرها والسعر، وتجهيز المختبر المركزي وتهيئته لإجراء الفحوصات على منتجات الخضار والفاكهة التي تصل إلى السوق وفق تعليمات هيئة الغذاء والدواء.