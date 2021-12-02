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جديد المحليات > “المسند”: استمرار استعمال وسائل التدفئة حتى مطلع مارس.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة بالرياض في ديسمبر
02/12/2021   8:43 ص

“المسند”: استمرار استعمال وسائل التدفئة حتى مطلع مارس.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة بالرياض في ديسمبر

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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، استمرار استعمال وسائل التدفئة في المملكة حتى العشر الأوائل من شهر مارس المقبل في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وقال المسند، إن متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة بالرياض في شهر ديسمبر الجاري يتراوح بين 20 إلى 24 درجة مئوية، لافتاً إلى أنه من النادر انخفاض الحرارة إلى أقل من 15 درجة مئوية أو تجاوزها 29 درجة.

ونوه إلى أن متوسط درجات الحرارة الصغرى سيتراوح بين 10 إلى 13 درجة مئوية، لكن من النادر انخفاضها عن 6 درجات مئوية أو تجاوزها 17 درجة، مبيناً أن معظم الناس بدأوا بارتداء الملابس الشتوية في معظم المناطق. وفق “أخبار 24”.

“المسند”: استمرار استعمال وسائل التدفئة حتى مطلع مارس.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة بالرياض في ديسمبر

جديد المحليات
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