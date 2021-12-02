بالفيديو.. محلل بالأرصاد يبيّن تفاصيل الكتلة الهوائية الباردة.. ويوجه نصائح لعشاق التخييم

كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم (الخميس)، تفاصيل الكتلة الهوائية الباردة التي ستؤثر على بعض مناطق المملكة.
وأوضح العقيل، في مداخلة هاتفية له مع برنامج “نشرة النهار” بقناة الإخبارية، أن هناك توقعات بوصول درجات الحرارة في المناطق الشمالية فجر غد الجمعة إلى درجتين مئويتين.
وأشار إلى أن الموجة الباردة ستضرب عدداً من مناطق المملكة، وهي مناطق: “تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل”، إلى جانب عوالق ترابية وأتربة مثارة على محافظة الأحساء وما جاورها بالمنطقة الشرقية.
وأضاف أن مناطق الرياض والقصيم والمناطق الشرقية ستتأثر بموجة البرد صباح يوم السبت، حيث ستبلغ درجات الحرارة الصغرى في الرياض من 7-8 درجات مئوية، مبينا أن المناطق الساحلية لن تتأثر بهذا المنخفض الجوي. وفق “أخبار 24”.
ونصح العقيل عشاق التخييم بمتابعة نظام الإنذار المبكر في حال تكوّن العواصف الرملية، مؤكدا أن الكثيرين يحبون الأجواء الباردة، وناصحا بأن ذلك لا يناسب كبار السن.
فيديو | محلل الطقس في مركز الأرصاد “عقيل العقيل” لـ #نشرة_النهار:
كتل هوائية باردة وتوقعات بوصول درجات الحرارة في المناطق الشمالية إلى درجتين مئوية ..ولن تتأثر أو تنخفض درجات الحرارة في المناطق الساحلية #الإخبارية pic.twitter.com/o8EpHLLB5z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2021