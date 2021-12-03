تخطى الـ100 ألف ريال.. الكشف عن سعر اللوحة الأعلى في مزاد اللوحات المميزة

وصل سعر اللوحة الأعلى مزايدة في ختام اليوم الثاني من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “أبشر”، إلى أكثر من 107 آلاف ريال.
وأوضحت منصة “أبشر”، أن اللوحة التي تحمل أرقام (1111) وحروف (د ب ى) بلغ سعرها حتى نهاية اليوم الثاني من المزاد 107.750 ريالاً، فيما يتبقى على المزاد 3 أيام.
وكان مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء الدكتور سلمان الجميعي، قد أطلق مؤخراً خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة “أبشر”؛ وذلك بهدف التسهيل على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة.
وفق “أخبار 24”.