نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مُستثمر يُحذر من تسبب كثرة المخالفات في خروج صغار المُستثمرين من السوق
03/12/2021   11:55 ص

مُستثمر يُحذر من تسبب كثرة المخالفات في خروج صغار المُستثمرين من السوق

+ = -
638

حذّر المُستثمر رائد أبو معطي من تسبب كثرة المُخالفات غير المنطقية التي يتم فرضها على صغار المُستثمرين في خروجهم من السوق، وإمكانية دخولهم السجون.

وقال أبو معطي في تقرير على قناة “السعودية”، إن الأمر يحتاج إلى توعية المراقبين حتى لا تكون الأمور ضبابية ويتم توقيع مخالفات على صغار المستثمرين دون توعيتهم بالأمر.

وأوضح مستشار تطوير الأعمال أحمد المنهبي، أن بعض المراقبين يترصدون المخالفة أكثر من التنبيه والتقويم، رغم الحاجة إلى التنبيه عليها لمنعها وليس مجرد تطبيق مخالفات. وفق “أخبار 24”.

بدوره، نوه المختص القانوني، خالد العجمي، إلى أن صغار المُستثمرين يواجهون جهلاً كبيراً بالأنظمة وسط محاولات منهم للتعرف عليها وتجنب تطبيق الغرامات بحقهم.

مُستثمر يُحذر من تسبب كثرة المخالفات في خروج صغار المُستثمرين من السوق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885187706.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.