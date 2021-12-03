مُستثمر يُحذر من تسبب كثرة المخالفات في خروج صغار المُستثمرين من السوق

حذّر المُستثمر رائد أبو معطي من تسبب كثرة المُخالفات غير المنطقية التي يتم فرضها على صغار المُستثمرين في خروجهم من السوق، وإمكانية دخولهم السجون.
وقال أبو معطي في تقرير على قناة “السعودية”، إن الأمر يحتاج إلى توعية المراقبين حتى لا تكون الأمور ضبابية ويتم توقيع مخالفات على صغار المستثمرين دون توعيتهم بالأمر.
وأوضح مستشار تطوير الأعمال أحمد المنهبي، أن بعض المراقبين يترصدون المخالفة أكثر من التنبيه والتقويم، رغم الحاجة إلى التنبيه عليها لمنعها وليس مجرد تطبيق مخالفات. وفق “أخبار 24”.
بدوره، نوه المختص القانوني، خالد العجمي، إلى أن صغار المُستثمرين يواجهون جهلاً كبيراً بالأنظمة وسط محاولات منهم للتعرف عليها وتجنب تطبيق الغرامات بحقهم.
كثرة المخالفات الغير منطقية تخرج صغار المستثمرين من السوق وقد تدخلهم السجون !#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/CTUS7ffRMK
— قناة السعودية (@saudiatv) December 2, 2021