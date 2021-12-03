توصل علماء بأمريكا وبريطانيا إلى تفسير جديد حول السبب المُحتمل للجلطات الدموية، التي قد تحدث بعد تلقي لقاح “كورونا” الخاص بشركة “أسترازينيكا”.
وأوضح العلماء وفقاً لمجلة “Science Advances”، أن التفاعل بين اللقاح وبروتين معروف باسم عامل الصفائح الدموية 4 يمكن أن يكون وراء حالات تجلط الدم مع متلازمة قلة الصفيحات.
وتسبب التخوف من حدوث جلطات الدم لمن يتلقون لقاح “أسترازينيكا”، في خفض مستوى استخدامه عالمياً؛ بسبب ارتباط مُحتمل بين اللقاح والحالات النادرة. وفق “أخبار 24”.
وكانت الشركة قد وعدت بالعمل على إزالة التأثير الجانبي النادر للغاية الذي يرتبط باللقاح الخاص بها، كما حاولت تكراراً التأكيد على أن هذا التأثير قد لا يكون مرتبطاً بشكل مباشر بلقاحها.