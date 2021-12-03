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جديد المحليات > مواطن يروي قصة إنصافه من قبل “الموارد البشرية” بعد فصله من منشأة بسبب الاحتفال باليوم الوطني
03/12/2021   11:55 ص

مواطن يروي قصة إنصافه من قبل “الموارد البشرية” بعد فصله من منشأة بسبب الاحتفال باليوم الوطني

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روى المواطن فهد الروقي، تفاصيل تدخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنصافه بعد قيام إحدى المؤسسات التي كان يعمل بها بفصله من العمل؛ بسبب استمتاعه بإجازة اليوم الوطني.

وقال الروقي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن محكمة التنفيذ أنهت القضية بتوقيف خدمات صاحب المنشأة لحين قيامه بدفع تعويض له على فصله، وكذلك تسليمه مبلغاً يتعلق ببدل فترة الإجازة التي تسبب فيها قرار فصله.

ولفت إلى أن القضية استغرقت عاماً و9 أشهر وبدأت مع تقدمه بشكوى لدى مكتب العمل بالطائف، قبل أن تتم إحالتها إلى المحكمة العمالية بالطائف وبعدها محكمة الاستئناف ثم صدر الحكم بالتنفيذ النهائي القطعي وجرى إرسال هذا الحكم إلى محكمة التنفيذ. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن القضية مرت بعدة مراحل حتى وصلت في النهاية إلى التنفيذ ووقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجانبه حتى تم إنصافه، مبيناً أنه تمكن من العمل بإحدى المنشآت الخاصة أيضاً بعد فصله.

مواطن يروي قصة إنصافه من قبل “الموارد البشرية” بعد فصله من منشأة بسبب الاحتفال باليوم الوطني

جديد المحليات
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