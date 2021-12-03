في اليوم العالمي لهم.. نصائح للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

شهد عام 1992 البذرة الأولى للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، إلا أن عام 1998، كان العام الأول الذي شهد احتفاءً حقيقيًا بذوي الإعاقة، عبر عديد من الفعاليات في أكثر من مكان عالميًا.
ويهدف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أو متحدّي الإعاقة، إلى تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب الحياة والمجتمع؛ حيث وجدت الأمم المتحدة أن من واجب الدول والحكومات الحرص على إدراجهم في خطط التنمية المستقبلية للبلاد.
وأصبح يوم 3 من شهر ديسمبر من كل عام موعدًا للاحتفال بهذا اليوم العالمي لتسليط الضوء على ما يقابلهم من تحديات وصعوبات في المجتمع، وفي هذا التقرير نستعرض بعض النصائح للتعامل معهم:
لا تقلل من شأنهم
عليك أن تعرف أن ذوي الاحتياجات الخاصة، ليسوا أقل منا، فقط قد يكون أسلوب حياتهم مختلفًا بعض الشيء، لكنهم يتمتعون بالمهارات التي يتمتع بها سائر البشر.
عاملهم كأنداد
علينا معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة كأنداد، لا كأطفال صغار، لأن معاملتهم كأطفال صغار تعرضهم للأذى والانزعاج، وعليك محاولة فهم احتياجات الشخص الذي تتعامل معه دون تذمر أو استسلام. وفق “أخبار 24”.
تجنب استخدام المصطلحات المعقدة
إذا كان الشخص الذي أمامك يعاني من احتياج خاص، فعليك تجنب استخدام المصطلحات المعقدة أو التقنية، وإذا كنت تتعامل مع من يعانون من التلعثم عليك الاستماع بعناية لما يقولون، وطلب إعادة ما قالوه بشكل أبطأ.
الالتزام بالهدوء وعدم الذعر
عليك التزام الهدوء، عند سقوط أحد متحدّي الإعاقة، وتجنب الشعور بفرط الحساسية، كما يجب استئذانهم أولًا إذا ما كانوا يريدون المساعدة أم لا، فغالبًا ما يمكنهم التعامل بأنفسهم، لذا لا تحاول فرض المساعدة عليهم.
محادثات قصيرة
من الممكن أن تجري بعض المحادثات القصيرة معهم، لمشاركة المشاعر، والسؤال عن كيفية قضائهم أيامهم في المدرسة أو العمل، أو اهتماماتهم الشخصية، وأحرص على معاملتهم كأشخاص عاديين.
كن متفهماً لاختلاف الاحتياجات
عليك معرفة أن الأيام لا تمر كلها على نفس الوتيرة، فهناك أيام طيبة وأخرى سيئة، وقد تختلف احتياجات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة من يوم لآخر، وعليك تقدير وتفهم ذلك.
كن داعمًا لهم
عليك أن تكون داعمًا وفخورًا بما يحققونه من إنجازات، وأخبرهم إذا ما قاموا بعمل جيد، ولا تبالغ في ردة فعلك.