منها مكافآت شهرية ونقل مجاني.. تعرف على الخدمات والمبادرات التي تقدمها “التعليم” لدعم ذوي الإعاقة

استعرضت وزارة التعليم، اليوم (الجمعة)، أبرز الخدمات والبرامج والمبادرات المنوّعة التي تقدمها من خلال 46 مركزاً لدعم ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، الذي يصادف الاحتفال به 3 ديسمبر من كل عام.
وأكدت الوزارة أنها تتيح للطلبة من ذوي الإعاقة أنماطاً تعليمية خاصة، مع توفير الكوادر التعليمية المتخصصة، فضلا عن تقديم مكافآت شهرية وتوفير النقل المدرسي المجاني لهم، إلى جانب المستلزمات والوسائل التعليمية، والتدخل المبكر، والأدلة التنظيمية والإرشادية.
وأضافت أنها طوّرت الخطط الدراسية في الفصول الثلاثة بإضافة مقرراتٍ جديدة، تلبي الاحتياجات التربوية وتحسّن من نواتج التعلّم في مختلف البرامج والأنماط التعليمية المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العـديد من المبادرات والبرامج والاتفاقيات التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز توعية المجتمع التعليمي بحقوقهم.
وأبانت أنها وقعت مؤخرًا مذكرة التفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لتهيئة طالبات المرحلة الثانوية ذوات الإعاقة للمرحلة الجامعية، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الصحية والتعليمية، والنفسية، والاجتماعية، والخدمات المساندة.
وأكدت أنها توسعت في افتتاح الروضات والمراكز المتخصصة، وتوفيـر الخدمات التي تهيئ الطلبة ذوي الإعاقة للاندماج في التعليم والمجتمع، من خلال 46 مركـــزاً تُعنى بتشـخيص الحالات، وتعديل السلوك، مع تقديم العلاج الوظيفي وحل مشكلات النطق والتخاطب.
ونوهت الوزارة بأنها تقدم العديد من برامج التوعِية والمسؤولية المجتمعية المتعلقة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ فضلا عن إرشاد الأسر لطرق التعامل الأمثل مع أبنائهم من ذوي الإعاقة.
وفق “أخبار 24”.