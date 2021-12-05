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جديد المحليات > بالفيديو.. متحدث “الأرصاد”: موجات باردة تؤثر على أجواء المملكة خلال الفترة المقبلة
05/12/2021   7:11 ص

بالفيديو.. متحدث “الأرصاد”: موجات باردة تؤثر على أجواء المملكة خلال الفترة المقبلة

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توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، تأثر الأجواء خلال الفترة المقبلة بموجات باردة على أن يكون شمال المملكة أولى المناطق التي تشهد تلك التأثيرات المناخية.

وقال القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الكتلة الهوائية الباردة الأولى سوف تتسبب في انخفاض واضح لدرجات الحرارة على مناطق المملكة.

ونوه إلى أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم (الأحد)، وغداً (الإثنين) على مناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث “الأرصاد”: موجات باردة تؤثر على أجواء المملكة خلال الفترة المقبلة

جديد المحليات
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