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جديد المحليات > صورة تاريخية لأحد المستشفيات العسكرية بالطائف قبل 70 عامًا
05/12/2021   7:12 ص

صورة تاريخية لأحد المستشفيات العسكرية بالطائف قبل 70 عامًا

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نشرت دارة الملك عبد العزيز، اليوم (السبت)، صورة عمرها 70 عامًا لأحد المستشفيات العسكرية بالطائف.

وأوضحت الصورة التي التقطت عام 1951، جانبًا من مباني مستشفى الأمير منصور بن عبد العزيز في مدينة الطائف، والذي كان بمثابة نواة للمستشفيات العسكرية في المملكة.

يذكر أن الطائف كانت من المواقع التي احتضنت بواكير تأسيس الجيش النظامي السعودي، حيث كان المؤسس عبد العزيز آل سعود حريصًا على تأسيس الجندي السعودي على الإتقان المهني والسلامة الصحية من خلال بناء المستشفيات العسكرية.

وفق “أخبار 24”.

صورة تاريخية لأحد المستشفيات العسكرية بالطائف قبل 70 عامًا

جديد المحليات
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