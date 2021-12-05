صورة تاريخية لأحد المستشفيات العسكرية بالطائف قبل 70 عامًا

نشرت دارة الملك عبد العزيز، اليوم (السبت)، صورة عمرها 70 عامًا لأحد المستشفيات العسكرية بالطائف.
وأوضحت الصورة التي التقطت عام 1951، جانبًا من مباني مستشفى الأمير منصور بن عبد العزيز في مدينة الطائف، والذي كان بمثابة نواة للمستشفيات العسكرية في المملكة.
يذكر أن الطائف كانت من المواقع التي احتضنت بواكير تأسيس الجيش النظامي السعودي، حيث كان المؤسس عبد العزيز آل سعود حريصًا على تأسيس الجندي السعودي على الإتقان المهني والسلامة الصحية من خلال بناء المستشفيات العسكرية.
#صورة_تاريخية |📸
الطائف احتضنت بواكير إنشاء الجيش
السعودي النظامي ، وكان الملك عبدالعزيز حريصاً على تأسيس الجندي السعودي على الاتقان المهني والسلامة الصحية فكانت المستشفيات العسكرية
المخصصة له، من ملف وثائق تاريخ الجيش السعودي
بـ #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/7TnMnxVxtd
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) December 4, 2021
وفق “أخبار 24”.