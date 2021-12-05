باهبري: “أوميكرون” أسرع انتشارًا من المتحورات السابقة.. وليس أخطرها

رد استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، على المشككين في جدوى الجرعة المعززة ومأمونيتها، مستعرضًا أحدث المعلومات التي توصل العالم إليها مؤخرًا.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الجرعة المعززة أثبتت أهميتها العلمية منذ عدة أشهر، مشيراً إلى أن المناعة تنخفض بعد 4 أشهر وتقل للغاية بعد 8 أشهر من أخذ اللقاح، مؤكدًا أن ذلك ليس حكرًا على كورونا فقط، ولكن يتم تطبيقه مع كافة الفيروسات.
وأكد أنه ليس هناك ما يمنع تكرار الجرعات التنشيطية بسبب التحور المستمر في الفيروسات، مشيرًا إلى أن متحور “أوميكرون” الجديد أسرع انتشارًا من المتحورات السابقة، ولكنه ليس أخطرها.
وأبان أن الجرعة التنشيطية ليست أقوى من الجرعتين السابقتين من اللقاح بشكل عام، ولكن درجات تأثر المتلقين بالجرعات هي التي تختلف من شخص إلى آخر، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن البعض قد تصاحبه بعض الأعراض مثل ارتفاع الحرارة والإرهاق الجسدي لوقت أطول مقارنة بغيرهم. وفق “أخبار 24”.
د. نزار باهبري .. استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية : الجرعة التعزيزية كانت مثبتة علميا ومهمة من عدة أشهر .. لأن المناعة تخف من 4 أشهر وتقل جدا بعد 8 أشهر .. وهي طرقة متبعة مع كل الفيروسات وليست مستحدثة @MOISaudiArabia@TawakkalnaApp@DrNezarB#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/pjm5YaciUc
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 4, 2021