الديوان الملكي: ولي العهد يغادر المملكة في جولة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي

أعلن الديوان الملكي، اليوم (الإثنين)، مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المملكة، للقيام بجولة رسمية في دول مجلس التعاون الخليجي العربية.
ويلتقي ولي العهد خلال جولته قادة سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الجولة بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقًا من حرصه على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزًا لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس. وفق “أخبار 24”.