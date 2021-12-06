لأول مرة في تاريخ “شؤون الحرمين”.. المرأة السعودية في المرتبة الثالثة عشرة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم (الإثنين)، قرارًا تاريخيًا بترقية مساعد الرئيس للشؤون النسائية المكلف مستشار الرئيس العام، الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود للمرتبة الثالثة عشرة.
وأوضحت الرئاسة أنه بهذا القرار أصبحت الدكتورة فاطمة أول امرأة سعودية في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين تتبوأ المرتبة الثالثة عشرة.
وأكد “السديس” أن هذا القرار يدل على جهود الدكتورة فاطمة في خدمة مرتادي بيت الله الحرام، داعيًا إياها إلى بذل المزيد في سبيل راحة المصليات والمعتمرات، مما يسهم في تأدية نسكهن بكل يسر وسهولة. وفق “أخبار 24”.