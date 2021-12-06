نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لأول مرة في تاريخ “شؤون الحرمين”.. المرأة السعودية في المرتبة الثالثة عشرة
06/12/2021   11:04 م

لأول مرة في تاريخ “شؤون الحرمين”.. المرأة السعودية في المرتبة الثالثة عشرة

+ = -
625

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم (الإثنين)، قرارًا تاريخيًا بترقية مساعد الرئيس للشؤون النسائية المكلف مستشار الرئيس العام، الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود للمرتبة الثالثة عشرة.

وأوضحت الرئاسة أنه بهذا القرار أصبحت الدكتورة فاطمة أول امرأة سعودية في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين تتبوأ المرتبة الثالثة عشرة.

وأكد “السديس” أن هذا القرار يدل على جهود الدكتورة فاطمة في خدمة مرتادي بيت الله الحرام، داعيًا إياها إلى بذل المزيد في سبيل راحة المصليات والمعتمرات، مما يسهم في تأدية نسكهن بكل يسر وسهولة. وفق “أخبار 24”.

لأول مرة في تاريخ “شؤون الحرمين”.. المرأة السعودية في المرتبة الثالثة عشرة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188228.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.