“الشورى” يوافق على مشروع نظام الوساطة العقارية.. ويطالب “الحياة الفطرية” باستقطاب سعوديين للوظائف المشغولة بأجانب

وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها، أمس (الإثنين)، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام الوساطة العقارية.
وتضمن قرار المجلس إلزام الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية القائمين بالعمل عند نفاذ النظام، بتنظيم أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال 180 يومًا من تاريخ العمل به.
كما تضمنت موافقة المجلس أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة من مشروع النظام بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة والمراكز والصناديق ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.
من جانب آخر، صوت المجلس على توصيات تدعو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقاً لاحتياجات المركز. وفق “أخبار 24”.
ودعا المجلس مركز تنمية الحياة الوطنية إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ لوضع برنامج تنمية وتحسين الغطاء النباتي في المحميات.