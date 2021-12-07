شدد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في خدمات الحج والعمرة، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن في أداء العمرة والحج والزيارة.
وأكد خلال لقاء جمعه برجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة اليوم (الثلاثاء) اهتمامه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي وتنميته في مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج بطريقة فاعلة ومتميزة.
وأوضح أن القطاع الخاص في مكة والمدينة عانى كثيرًا من جائحة كورونا، بسبب اعتماده على أنشطة العمرة والحج التي انخفضت بشكل عالٍ خلال هذه الفترة، وأثر سلبًا على قدراتهم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف “نحن بحول الله في طور الخروج من هذه الجائحة، والخروج باقتصاد قوي، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، فالدولة بذلت الغالي والنفيس في كل ما يتعلق بصحة أبناء الوطن والمقيمين فيه”.
وأشار إلى أن الوزارة تدعم قطاع ريادة الأعمال من خلال إنشاء وحدة متخصصة لدعم ريادة الأعمال، وأنها ستعمل مع غرفة مكة المكرمة في هذا الصدد، لتقديم خدمات عالية الجودة لجميع زوار المنطقة.