“الأرصاد”: أمطار متوقعة غدًا الأربعاء على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة يوم غد (الأربعاء) على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة وسواحلها، وأجزاء من الجوف، والحدود الشمالية، وحائل.
وأشار إلى وجود فرصة لتكّون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة، يومي الأربعاء والخميس.
وأكد ظهور نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار غداً على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية على أجزائها. وفق “أخبار 24”.
كما توقع المركز ارتفاع الأمواج على سواحل تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة يوم الخميس قد تصل إلى 2.5 م.