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رياضة > وزير الرياضة يُبارك للرباع منصور آل سليم إنجازه بهذه الكلمات
08/12/2021   12:24 ص

وزير الرياضة يُبارك للرباع منصور آل سليم إنجازه بهذه الكلمات

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بارك وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تحقيق الرباع منصور آل سليم أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية.

وغرد وزير الرياضة، بصورة للرباع منصور آل سليم، مُذيلاً إياها بتعليق: “أبارك للربّاع السعودي البطل ‘منصور آل سليم’ تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال فئة الكبار”.

وأتم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تغريدته بقوله: “إنجازات تتوالى وطموح لا يتوقّف بفضل الله ثم دعم قيادة وطننا”. وفق “أخبار 24”.

وحقق بطل المنتخب الوطني لرفع الأثقال، منصور آل سليم، مساء أمس الثلاثاء، أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للكبار، المقامة في طشقند بأوزبكستان.

وزير الرياضة يُبارك للرباع منصور آل سليم إنجازه بهذه الكلمات

رياضة
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