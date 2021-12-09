“الصحة الخليجي” يقدم نصائح لتقوية المناعة.. ويوضح إمكانية استخدام الأعشاب للحماية من الأمراض

نصح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ببعض الأمور التي تُساهم في تقوية الشخص لمناعة جسمه.
وأوضح مجلس الصحة الخليجي، أنه يمكن زيادة قوة الجهاز المناعي عبر تجنب التدخين وممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل الإجهاد والتوتر، وأخذ وقتٍ كافٍ من النوم، والالتزام بنظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات.
ولفت إلى أن النوم الجيد الذي يُساعد على إطلاق مواد يحتاجها الجسم بشكل أكبر في حالة العدوى أو الالتهابات أو عند التعرض للضغوطات، خاصة أن السهر يُقلل الأجسام المضادة والخلايا المقاومة للعدوى.
وأشار إلى أن أهمية الجهاز المناعي تكمن في وقاية الجسد من الأمراض والمشاكل الصحية ورفع جودة الحياة، وتمكين الإنسان من التمتع بجسم صحي قوي قادر على مكافحة الأمراض، وتقليل حدة مضاعفات وضرر الأمراض المُعدية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الأكل الصحي مثل الخضار والفواكه أفضل من تناول المكملات الغذائية والفيتامينات في الحماية من الأمراض، كما أن الإكثار من المكملات قد يكون مضراً، موضحاً أنه لا توجد أدلة علمية تثبت فائدة الأعشاب في رفع المناعة وتقويتها.
وبيّن أن هناك علاقة قوية بين النوم ليلاً والمناعة الجيدة، حيث يحتاج البالغون 8 إلى 9 ساعات والمراهقون من 8 إلى 10 ساعات، والأطفال بعمر المدرسة من 9 إلى 11 ساعة، والأطفال ما قبل المدرسة من 10 إلى 13 ساعة ليلاً.