بالفيديو.. مُختص يُحذر من عادات تتسبب بحمل المواد الغذائية للأمراض السرطانية

نصح الأستاذ والباحث في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، بالابتعاد عن بعض العادات التي يتم اتباعها في الطعام وقد تتسبب بحمل الأغذية للأمراض السرطانية.
وأوضح الخضيري في لقاء مع برنامج ” يا هلا” على “قناة “روتانا خليجية”، أن أولى تلك العادات هو إحراق بعض الأطعمة مثل اللحوم وغير ذلك، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل خطراً كبيراً على الصحة.
ولفت إلى أنه يجب أيضاً تجنب المشروبات والأطعمة التي يدخل فيها مواد كيميائية وحافظة، بالإضافة إلى الابتعاد عن النكهات الصناعية ومحسنات الطعم؛ كون ذلك قد يزيد من مخاطر الإصابة بالمواد المسرطنة.
#برواز..
“أ.د فهد الخضيري” يتحدث عن الأغذية المسرطنة#ياهلا_بالعرفج @Arfaj1#روتانا_خليجية pic.twitter.com/FRFVecbEPr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 8, 2021
وفق “أخبار 24”.