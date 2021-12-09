رسالة مؤثرة من سعود عبدالحميد إلى جماهير ورئيس الاتحاد بعد التوقيع للهلال

وجه سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، رسالة مؤثرة إلى رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، وجماهير النادي، بعد توقيعه رسميا اليوم الأربعاء إلى الهلال حتى العام 2025.
وقال سعود عبد الحميد، عبر حسابه على “إنستقرام”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وقعت اليوم عقدي مع نادي الهلال الحمد لله لمدة ثلاث سنوات ونصف يا رب تكون كلها إنجازات وبطولات”.
وأوضح: “أحب أوجه شكري الكبير لنادي الاتحاد بيتي الأول اللي أوصلني وقدمني.. وأخص بالشكر إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار الحائلي وكافة الأعضاء على حرصهم ودعمهم والشكر أيضا لمنسوبي النادي وزملائي اللاعبين في كل الفئات اللي تدرجت فيها في ناد كبير وعريق قدم لي الشيء الكثير وأبقى مدين بالفضل له طوال حياتي ودعواتي لهم بالتوفيق والنجاح”.
وأضاف: “جماهير الاتحاد الغالية.. الشكر لا يكفيكم على دعمكم الشخصي لي ولزملائي اللاعبين في كل المراحل.. كنتم السند في الشدة قبل الرخاء.. فشكرا لكم وتبقون في قلبي للأبد”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “اليوم بديت صفحة جديدة في حياتي الرياضية مع نادي الهلال.. انتقلت من ناد كبير إلى ناد كبير أبارك لنفسي الانضمام له وأتمنى أن أساهم مع زملائي اللاعبين في مواصلة تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الهلال.. وأشكر إدارة النادي على ثقتهم في وبدعمهم ودعم الجماهير بإذن الله أكون عند حسن ظنهم في تقديم ما يرضيهم ويخدم الهلال والمنتخب بإذن الله”.
ويلعب سعود عبد الحميد في مركز الظهير الأيمن، ومثل المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاما، والمنتخب الأولمبي تحت 23 عاما، والمنتخب الوطني الأول.
وشارك سعود عبدالحميد، في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، في العام 2019، وأيضًا دورية الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وحقق اللاعب صاحب الـ22 عاما، كأس آسيا تحت 19 عاما مع المنتخب السعودي للشباب العام 2018، وكأس خادم الحرمين الشريفين مع نادي الاتحاد العام 2018.