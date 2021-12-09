“إنفاذ” يعلن إقامة مزادين علنيين لبيع 28 فرصة عقارية كبرى في الدمام والدرعية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم (الخميس)، إقامة مزادين علنيين حضوريين، على فرصٍ عقارية مميزة في الدرعية والدمام، يوم الأربعاء الموافق المقبل 15 ديسمبر.
وأوضح المركز أن المزادين سيعرضان أكثر من 28 فرصة متنوعة من العقارات القيمة وذات المواقع المتميزة، وبمساحات كبرى تقدّر بأكثر من 70 ألف متر مربع، منها أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، ومبان، وقصر، ومنتجع في كل من الدمام والدرعية.
وأبان أن المزاد الأول “رحاب الجبيلة” يُقام على 12 فرصة عقارية مميزة أبرزها منتجع راقٍ بمساحة تتجاوز 18.4 ألف م2 في محافظة الدرعية، والمزاد الثاني “دُرة الخليج” بالدمام، سيعرض 16 فرصة عقارية، أبرزها قصر بحي الروضة تتجاوز مساحته 2700 م2، وقطعة أرض خام بحي العزيزية تتجاوز مساحتها 63 ألف م2. وفق “أخبار 24”.
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، بيت الخبرة المتخصّص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر منصته الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية.