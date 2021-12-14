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جديد المحليات > مختصة: نظام العمل يتيح للمرأة العاملة ساعة رضاعة أثناء العمل.. ويجب توفير مربيات للأطفال في هذه الحالة
14/12/2021   8:39 ص

مختصة: نظام العمل يتيح للمرأة العاملة ساعة رضاعة أثناء العمل.. ويجب توفير مربيات للأطفال في هذه الحالة

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قالت مديرة برنامج الطفولة المبكرة بجامعة الأميرة نورة ورئيسة الجمعية العلمية لرعاية الطفل سابقاً، الدكتورة نادية السيف، إن نظام العمل يعطى الحق للمرأة العاملة في الحصول على ساعة رضاعة أثناء العمل.

وأوضحت الدكتورة نادية خلال لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن صاحب العمل ملزم بتوفير مربية للأطفال داخل مقر العمل إذا كان عدد العاملات 50 عاملة، وعدد الأطفال 10، وذلك وفقاً لما قررته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت أنه إذا كان عدد العاملات داخل مقر العمل يتجاوز الـ100 عاملة فلابد من توفير حضانة داخل العمل للأطفال، مشيرةً إلى أن بعض المصالح الحكومية بدأت في تطبيق هذه الخطوة.

وفق “أخبار 24”.

مختصة: نظام العمل يتيح للمرأة العاملة ساعة رضاعة أثناء العمل.. ويجب توفير مربيات للأطفال في هذه الحالة

جديد المحليات
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