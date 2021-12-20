بهدف قـاتل.. الاتحاد يقلب الطاولة على الفتح ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو وصور)

حقق فريق الاتحاد الفوز على نظيره الفتح، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة ( 3-2)، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل ثلاثية الاتحاد رومارينيو في الدقيقتين 38 و75، وهنريكي في الدقيقة 90+2، بينما سجل ثنائية الفتح اللاعب مراد باتنا في الدقيقتين 17 و22.
وبتلك النتيجة، تأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويودع الفتح البطولة من دور الـ 16.
وبدأ نادي الاتحاد المباراة بضغط شديد، وحول مدافع الفريق، أحمد حجازي عرضية رائعة استغلها رومارينيو بضـربة خلفية مزدوجة لكنها مرت بجوار مرمى الفتح بقليل.
ونجح المغربي مراد باتنا في تسجيل هدف رائع لنادي الفتح في الدقيقة “17” بعد تنفيذه ركلة ثابتة ببراعة شديدة.
وأضاف باتنا الهدف الثاني بعد هدفه الأول بدقائق، حيث سجل الهدف الثاني لنادي الفتح في الدقيقة “22”.
وواصل نادي الفتح الضغط على مرمى نادي الاتحاد، وأضاع فراس البريكان فرصة خطيرة في الدقيقة “30” أمام مرمى الاتحاد.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة “37” حولها البرازيلي رومارينيو إلى هدف في شباك الفتح.
وتصدى حارس نادي الفتح، ماكسيم كوفال لتسديدة صاروخية من البرازيلي إيغور كورنادو، ليحرم الاتحاد من التعادل قبل نهاية الشوط الأول.
ومع حلول الدقيقة 56 أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفتح كريستيان كويفا.
وكاد أن يسجل يوسف نياكاتي هدفا في الدقيقة 59، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن وخرجت بعيدة عن المرمى. وفق “أخبار 24”.
وقرر مدرب الفتح الدفع باللاعب علي الزقعان بدلا من جوستاف ويكهايم في الدقيقة 68، أعقبها بدقيقة واحدة دخول فهد المولد في تشكيل الاتحاد بدلا من كريم الأحمدي.
وحاول عبدالعزيز البيشي استخدام سـلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 73، لكن كرته خرجت أعلى عارضة حارس مرمى الفتح.
وتمكن اللاعب رومارينيو من تسجيل الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 75، بعد عرضية من عبدالرحمن العبود حولها اللاعب البرازيلي في شباك الفتح.
وقرر مدرب الاتحاد كوزمين كونترا الدفاع باللاعب برونو هنريكي في الدقيقة 80 بدلا من المهاجم يوسف نياكاتي.
وسجل البديل برونو هنريكي هدف الفوز لفريق الاتحاد في الدقيقة 90+2، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها رومارينيو برأسه لكن الحارس تصدى لها ليكمل هنريكي الكرة داخل الشباك.
هدددددف!⚽️
د17′ الهدف الأول لـ الفتح عن طريق مراد باتنه .
الفتح 1 × 0 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/o8QzmP5kPT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021
هدددددف!⚽️
د22′ الهدف الثاني لـ الفتح عن طريق مراد باتنه .
الفتح 2 × 0 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/e6XKehgTVU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021
هدددددف!⚽️
د37′ الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو.
الفتح 2 × 1 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/35FJrB2Toj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021
هدددددف!⚽️
د75′ الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو.
الفتح 2 × 2 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/7oC0DhPoZr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021
هدددددف!⚽️
د90+2′ الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق برونو هنريكي.
الفتح 2 × 3 الاتحاد#الفتح_الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#قنوات_SSC pic.twitter.com/pQj2MyrdtO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2021