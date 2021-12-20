أبشر: جوائز النسخة الثانية من “تحدي أبشر” 400 ألف ريال.. وهذه شروط المسابقة

حددت منصة أبشر قيمة الجوائز للفائزين بالنسخة الثانية من “تحدي أبشر” للإبداع والابتكار، لتقديم حلول ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن إجمالي الجوائز 400 ألف ريال، منها 120 ألف ريال للمركز الأول، و100 ألف ريال للثاني، و80 ألف ريال للثالث، و60 ألف ريال للرابع، و40 ألف ريال للخامس.
واشترطت بعض المعايير في الأفكار المتقدمة، تتمثل في أن تكون الفكرة ذات صلة بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والميدانية، وتحتوي على الإبداع والابتكار، ومدى إمكانية تطبيقها، إضافة إلى أن يكون المقترح مرغوبًا ومفيدًا، وقابلا للاستخدام.
وأضافت أن المشاركة ستكون لتقديم الحلول في التحديات التالية:
ابتكار طرق ذكية للبحث في كمية هائلة من البيانات لإيجاد أنماط لعرض البيانات وتصويرها لتمكين فهم البيانات والروابط والعلاقات بين القضايا والبلاغات، والتنبؤ فيما يخدم الأمن الوقائي والاستخدام الأمثل للموارد والكوادر البشرية. وفق “أخبار 24”.
تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستكشاف الجرائم المنظمة، والأحداث المختلفة في المحتوى الرقمي ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم المحتوى الصوتي والنصي والمرئي، لاستخراج معلومات تخدم عملية البحث والتحري في تحليل بيانات القضايا، لاستكشاف أنماط الجرائم وفرز البيانات المتشابهة في النمط وربطها ببعضها، لتقسيمها إلى مجموعات وتحديد مرتكبيها والسياقات التي حدثت خلالها.
معالجة البيانات الضخمة ذات البنية غير المتجانسة والمتعلقة بالجرائم وتحليلها وربطها، لتكوين مجموعات متجانسة يمكن قراءتها وتفسيرها آليا وتقليل الاعتماد على العامل اليدوي.
تقديم حلول ابداعية ذكية مبتكرة لتعزيز السلامة المرورية من أجل الاستمرار في رفع مستوى الأمن وتحسين جودة حياة الفرد والأسرة بالاستفادة من أنظمة الرصد والكاميرات المنتشرة حول المملكة.
تطوير أساليب جديدة وتقنيات مشاركة مجتمعية للعمل التطوعي والمشاركة في الأمن ومكافحة الجرائم التقليدية أو المعلوماتية.
الابتكار في تقديم خدمات وزارة الداخلية لذوي الإعاقة في الإبلاغ عن جريمة أو تعرضه للخطر أو طلب خدمة إلكترونية وتنفيذها بنفسه دون الحاجة لمساعدة الآخرين او التواصل مع رجال الأمن في الميدان.
ويمكن الاشتراك في المسابقة عبر الرابط.