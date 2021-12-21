أظهرت مجموعة من الصور المتداولة، وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، خلال رحلة برية للمقناص.
ونشر رئيس تحرير صحيفة “إندبندنت عربية”، عضوان الأحمري، صور للرحلة برفقة الأمير سعود، مشيراً إلى أن تجربة المقناص والصحراء جديدة وممتعة بالنسبة له، حيث علّمته الصبر وطول النفس والتأمل كما أنها تحيي روح المغامرة، موجهاً الشكر والتقدير لوزير الداخلية على هذه الفرصة والتجربة.
وبدا في الصور الأمير عبدالعزيز، ممسكاً بأحد الصقور، كما بدا في صورة أخرى متوسطاً مجموعة من مرافقيه، يجلسون وسط أجواء الطبيعة ويتناولون الشاي.
وفق “أخبار 24”.