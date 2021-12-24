الشلهوب: توقعت فوز الهلال بدوري الأبطال.. وهذه المباراة كانت الأصعب

أكد لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق محمد الشلهوب، أنه توقع فوز ناديه بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، مؤكدًا أن الفريق مر بظروف صعبة قبل التتويج باللقب هذا الموسم.
وقال الشلهوب في تصريحات لبرنامج صدى الملاعب عبر قناة “mbc”: “الثقافة في الهلال أن تكون دائما تحت ضغط وتحقيق أكبر عدد من البطولات التي تشارك بها”.
وأضاف: “توقعت الفوز بدوري أبطال آسيا لثقتي باللاعبين، وصعوبة البطولة كانت في التأهل في دور الـ 16 أمام الفريق الإيراني”. وفق “أخبار 24”.
وتابع:” الفريق واجه ظروف صعبة خلال أزمة كورونا، وكنا نحتاج التأهل فقط خلال مرحلة المجموعات في ظل الأزمات وتغيير المدربين”.