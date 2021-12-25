النصر يتلقى 3 عروض لاستعارة “مشاريبوف”

تلقى نادي النصر خلال الأيام الماضية، 3 عروض من أندية شباب الأهلي دبي الإماراتي، والفيصلي والتعاون، لاستعارة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل، حتى نهاية الموسم الجاري.
وسيطلب الدولي الأوزبكي الرحيل بنظام الإعارة خلال انتقالات يناير وفقًا لـ”الرياضية” في حال استمر الجهاز الفني للنصر في عدم الاعتماد عليه، حيث ظل مشاريبوف احتياطيًّا خلال المباراتين الأخيرتين.
وأوضحت أن مشاريبوف يشعر بالانزعاج بعد مباراة الاتفاق بسبب إبقائه على مقاعد البدلاء طوال المباراة، وعلى إثر ذلك، لا يمانع اللاعب بالخروج معارًا، إذ يفضل الانتقال إلى ناد يشارك في دوري أبطال آسيا، وهو شرط يتوفر في الأندية الثلاثة المهتمة بخدماته.
ومن جانبه، لم يرد النصر على العروض الثلاثة، في انتظار قرار المدرب روسو، ومن المقرر أن يتضح مستقبل اللاعب في النصر مع توالي المباريات خلال يناير وليس في بداية الشهر.