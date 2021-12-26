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جديد المحليات > طبيب يوضح حقيقة إمكانية تعويض الفيتامينات الناقصة بمحاليل تُعطى بإبر الوريد
26/12/2021   8:34 ص

طبيب يوضح حقيقة إمكانية تعويض الفيتامينات الناقصة بمحاليل تُعطى بإبر الوريد

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أوضح طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور محمد أزمرلي، مدى إمكانية أخذ الفيتامينات من خلال إبر الوريد بغرض زيادة الصحة وإطالة العمر.

وقال أزمرلي خلال لقاء مع برنامج “mbc في أسبوع” على قناة “mbc”، إن إبر فيتامينات الوريد ظهرت خلال الخمس سنوات الماضية خاصة في بعض دول آسيا وشرق أوروبا، لكنها قد تكون غير مفيدة.

ولفت إلى أن تلك البلدان ظهر فيها عيادات جديدة يُطلق عليها اسم “عيادات إطالة العمر”؛ حيث يتم داخلها عمل تحاليل للشخص لمعرفة الفيتامينات الناقصة لديه ثم يتم تعويضه من خلال محاليل.

ونوه إلى أنه لم يثبت علمياً من خلال دراسات حتى الآن وجود فائدة لهذا الأمر؛ كون المصدر الطبيعي للفيتامينات في الجسم يكون عن طريق الجهاز الهضمي، مع استثناء من لديهم مشكلات في مسألة الهضم وغير ذلك فيتم تعويضهم بالمحاليل. وفق “أخبار 24”.

طبيب يوضح حقيقة إمكانية تعويض الفيتامينات الناقصة بمحاليل تُعطى بإبر الوريد

جديد المحليات
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