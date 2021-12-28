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جديد المحليات > ​”التجارة” تحث أصحاب المحال والمتاجر الإلكترونية على ترخيص كل عرض وتخفيض يقدم للعملاء
28/12/2021   7:10 ص

​”التجارة” تحث أصحاب المحال والمتاجر الإلكترونية على ترخيص كل عرض وتخفيض يقدم للعملاء

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حثت وزارة التجارة أصحاب المحال العادية والمتاجر الإلكترونية على ترخيص كل عرض وتخفيض يقدم إلى العملاء وذلك من أجل كسب ثقتهم.

وأطلقت الوزارة نظام ترخيص التخفيضات الإلكتروني بشكل محدث، حيث يقوم صاحب المتجر برفع طلب على موقعها، مبينةً أنه يمكن التقديم على أكثر من متجر بترخيص واحد وهو ما يسهل متابعة وتحديد الرخص.وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن النظام الجديد أتاح للمستفيد خيارات متعددة لدفع الرسوم، مشيرةً إلى أن ترخيص التخفيضات والعروض الترويجية بشكل إلكتروني يكون عبر الرابط التالي.

​”التجارة” تحث أصحاب المحال والمتاجر الإلكترونية على ترخيص كل عرض وتخفيض يقدم للعملاء

جديد المحليات
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