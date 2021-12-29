محلل طقس: الأجواء ستكون في قمة الروعة خلال الأيام المقبلة خاصة بهذه المناطق

أكد محلل الطقس والمختص في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن الأجواء في المملكة ستكون في قمة الروعة خلال الأيام المقبلة، خاصة بمناطق وسط وشرق المملكة، وكذلك المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.
وأضاف العقيل في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن الظروف والعناصر الجوية مهيأة لهطول أمطار متوسطة في مجملها وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان على كثير من المناطق، مبيناً أن هذه الحالة الجوية مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة يتوقع هطول أمطار متوسطة، على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير والقصيم ومنطقة الرياض، مبيناً أن الأمطار ستشمل كذلك الطريق الواصل بين محافظة الطائف والعاصمة الرياض. وفق “أخبار 24”.
فيديو | فيديو | محلل الطقس في مركز الأرصاد “عقيل العقيل” لـ #برنامج_اليوم: توقعات هطول أمطار على بعض مناطق #المملكة وتستمر حتى الأسبوع القادم pic.twitter.com/KAId77HlfJ
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 28, 2021