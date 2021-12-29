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جديد المحليات > “فهد الطبية” توضح ما هو مرض الـ”باركنسون” وما طرق علاجه والوقاية منه
29/12/2021   8:13 ص

“فهد الطبية” توضح ما هو مرض الـ”باركنسون” وما طرق علاجه والوقاية منه

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أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، المقصود بمرض باركنسون، وما هي أعراضه وطرق الوقاية منه وعلاجه.

وقالت المدينة إن الباركنسون هو عبارة عن اضطراب في الجهاز العصبي الذي يؤثر على الحركة، مبينةً أن الحالة تتطور تدريجياً وأحياناً يبدأ بهزة بالكاد تكون ملحوظة في يد واحدة فقط بسبب تصلب أو تباطؤ الحركة.

ولفتت إلى أن الحد من المرض وانخفاض خطر الإصابة به مرتبطان بممارسة النشاط البدني في سن مبكرة من الحياة.

وفق “أخبار 24”.

“فهد الطبية” توضح ما هو مرض الـ”باركنسون” وما طرق علاجه والوقاية منه

جديد المحليات
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