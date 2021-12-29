“فهد الطبية” توضح ما هو مرض الـ”باركنسون” وما طرق علاجه والوقاية منه

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، المقصود بمرض باركنسون، وما هي أعراضه وطرق الوقاية منه وعلاجه.
وقالت المدينة إن الباركنسون هو عبارة عن اضطراب في الجهاز العصبي الذي يؤثر على الحركة، مبينةً أن الحالة تتطور تدريجياً وأحياناً يبدأ بهزة بالكاد تكون ملحوظة في يد واحدة فقط بسبب تصلب أو تباطؤ الحركة.
ولفتت إلى أن الحد من المرض وانخفاض خطر الإصابة به مرتبطان بممارسة النشاط البدني في سن مبكرة من الحياة.
الباركنسون .. مرض يُصيب الجهاز العصبي ..!#مدينة_الملك_فهد_الطبية#تجمع_الرياض_الصحي_الثاني pic.twitter.com/c9VBw8841C
— مدينة الملك فهد الطبية (@KFMC_RIYADH) December 28, 2021
وفق “أخبار 24”.