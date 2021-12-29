بالفيديو.. هطول أمطار على الحرم المكي.. وشؤون الحرمين تكثف جهودها لإزالة آثارها

هطلت مساء أمس (الثلاثاء)، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة.
وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هطول أمطار على المسجد الحرام، فيما لا تزال التوقعات تشير إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، أنه تمت تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور وقوف الأمطار، بتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار؛ من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وفق “أخبار 24”.