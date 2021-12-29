الكشف عن تفاصيل عرض الهلال لضم حارس الأهلي محمد العويس

كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع حارس مرمى فريق الأهلي، محمد العويس، وذلك بعد الأنباء التي أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن اللاعب لا يرغب في الاستمرار مع فريقه الحالي.
وقال “البدر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الهلال يرغب بقوة في التعاقد مع حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي الكابتن محمد العويس.. مدة العقد 3 سنوات، وراتب 6 ملايين ريال في الموسم”.
وأوضح “البدر”، أن محمد العويس أبلغ الأهلاويين برغبته في استلام المستحقات المتأخرة (6 ملايين و400 ألف) ريال قبل بدء مفاوضات للتجديد. وفق “أخبار 24”.
وأشار البدر إلى أن نادي النصر يُفاوض حارسًا أجنبيًا ولا يوجد أي نية لدى مجلس إدارته برئاسة مسلي آل معمر حتى اللحظة، للدخول في أي مفاوضات مع الحارس الدولي.
#الهلال يرغب بقوة في التعاقد مع حارس المنتخب السعودي والنادي #الأهلي الكابتن “محمد العويس”.
– مدة العقد (3) سنوات
– راتب (6) مليون ريال الموسم
— خالد البدر (@KhaleadBader) December 28, 2021