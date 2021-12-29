شاهد.. محلل شخصيات يجري تجربة عملية للتنويم المغناطيسي على الهواء

أجرى محلل الشخصيات عبدالله الموسى تجربة عملية للتنويم المغناطيسي على الهواء مباشرة، موضحاً أن مفهوم التنويم المغناطيسي يعتمد على استجابة الطرف الآخر، وفي حالة عدم وجود الاستجابة فليس هناك فائدة من الأمر.
وقال الموسى خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن الشخص الذي يقوم بعملية التنويم يجب أن يكون لديه إيمان قوي بما يقوم به وإلا لن ينجح، مشيراً إلى أن الأمر لا يعتمد على قول بعض الكلمات على أذن الشخص الآخر.
وأجرى تطبيقاً عملياً على أحد الموجودين داخل الاستوديو حيث طلب منه أن يغمض عينيه ويحاول أن يسترخي أكثر، مع ضرورة التركيز والشعور بالراحة المطلقة، وبعد ذلك سأله عن لون القفاز الذي في يده، فأجابه بأنه أسود رغم أنه لم يكن يرتدي قفازاً من الأساس، وفي النهاية أكد الإعلامي أنه شعر براحة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن قراءة الأفكار تعتمد أكثر على فهم لغة الجسد وليس الدخول في عقل الشخص كما يدعي البعض، مبيناً أن المحلل قد يبني استنتاجه على أشياء مشتركة مع الآخرين، أو على شيء موجود في إدراك الشخص نفسه.
عبدالله الموسى .. محلل شخصيات : التنويم المغناطيسي نوع من الإيحاء يعتمد على استجابة الطرف الآخر .. وتطبيق عملي على الزميل مبارك الكويكبي في الاستوديو@fv_mk9#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rtPSReckYf
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 28, 2021
عبدالله الموسى .. محلل شخصيات : قراءة الأفكار تعتمد أكثر على فهم لغة الجسد وليس الدخول في عقل من أمامه @fv_mk9#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/huoAQ5ZP8a
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 28, 2021