صورة تاريخية للملك فيصل بعمر 16 عاماً وهو في طريقه لزيارة ملك بريطانيا

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية للملك فيصل بن عبدالعزيز حينما كان بعمر 16 عاماً، وهو على متن السفينة الملكية البريطانية “كيجوما”، خلال توجهه في زيارة رسمية لملك بريطانيا جورج الخامس.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها للعام 1337 هـ (1919 م)، الملك فيصل جالساً وعلى يساره مرافقه عبدالله القصيبي، وعلى يمينه يجلس المسؤول البريطاني همفري بومان.
وأوضحت الدارة أن الملك فيصل وقتها كان في طريقه إلى إنجلترا لزيارة ملك بريطانيا نيابة عن والده، مشيرة إلى أن تلك الزيارة دلت على ثقة الملك عبدالعزيز في ابنه فيصل، والتي كان لها أثر بالغ على شخصيته.
وفق “أخبار 24”.