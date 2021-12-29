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جديد المحليات > استجابة لتوقعات الأرصاد.. إغلاق وتأجيل هذه الفعاليات اليوم من موسم الرياض
29/12/2021   4:19 م

استجابة لتوقعات الأرصاد.. إغلاق وتأجيل هذه الفعاليات اليوم من موسم الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، تأجيل حفل ليالي أوايسس، والذي كان من المقرر أن يُقام مساء اليوم (الأربعاء).

وأوضح الحساب الرسمي، لمنطقة أوايسس الرياض على “تويتر”، أن تأجيل الحفل جاء استجابة لتوقعات المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الزوار وراحتهم، دون تحديد موعد لاحق لإقامة الحفل.

من جانب آخر، أشار الحساب الرسمي لموسم الرياض، إلى أنه حفاظًا على سلامة الحضور، تم إقفال منطقة رياض سفاري، اليوم بسبب الأحوال الجوية. وفق “أخبار 24”.

وأكد الحساب، على عودة استقبال الجماهير، بداية من غدٍ (الخميس)، بشكل طبيعي.

كما أكد موسم الرياض أنه تقرر إغلاق منطقة قرية زمان اليوم، حرصاً على سلامة الزوار في ظل الأحوال الجوية الحالية.

استجابة لتوقعات الأرصاد.. إغلاق وتأجيل هذه الفعاليات اليوم من موسم الرياض

جديد المحليات
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