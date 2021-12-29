استجابة لتوقعات الأرصاد.. إغلاق وتأجيل هذه الفعاليات اليوم من موسم الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، تأجيل حفل ليالي أوايسس، والذي كان من المقرر أن يُقام مساء اليوم (الأربعاء).
وأوضح الحساب الرسمي، لمنطقة أوايسس الرياض على “تويتر”، أن تأجيل الحفل جاء استجابة لتوقعات المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الزوار وراحتهم، دون تحديد موعد لاحق لإقامة الحفل.
من جانب آخر، أشار الحساب الرسمي لموسم الرياض، إلى أنه حفاظًا على سلامة الحضور، تم إقفال منطقة رياض سفاري، اليوم بسبب الأحوال الجوية. وفق “أخبار 24”.
وأكد الحساب، على عودة استقبال الجماهير، بداية من غدٍ (الخميس)، بشكل طبيعي.
كما أكد موسم الرياض أنه تقرر إغلاق منطقة قرية زمان اليوم، حرصاً على سلامة الزوار في ظل الأحوال الجوية الحالية.
لسلامتكم، تم إقفال منطقة #رياض_سفاري اليوم بسبب الأحوال الجويّة 🌧
نستقبلكم بكرة 🙏❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/Hu7WIEJ2Zy
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 29, 2021
استجابة لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامتكم وراحتكم سيتم تأجيل حفل اليوم #أوايسس #موسم_الرياض pic.twitter.com/ZepVT3Rueg
— Oasis Zone | أوايسس زون (@OasiszoneSa) December 29, 2021
لسلامتكم، تم إقفال #قرية_زمان بسبب الأحوال الجوية 🌧🙏#موسم_الرياض pic.twitter.com/4Y9OX7QW3z
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 29, 2021