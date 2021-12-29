“الأحوال المدنية” تدشّن “سجل الأسرة الرقمي” في “أبشر أفراد”

دشنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم (الأربعاء)، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” تحت اسم “سجل الأسرة الرقمي”.
وأشار المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، إلى أن سجل الأسرة الرقمي سيسهل عملية التحقق من هوية أفراد الأسرة المضافين فيه، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات السجل بصورة إلكترونية عبر تطبيق “أبشر أفراد” متضمنًا رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة على الجهاز الذكي للاستفادة منه دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن سجل الأسرة الرقمي سيكون متاحا أيضا في تطبيق “توكلنا” عبر المحفظة الرقمية، لافتًا إلى أن هذه الخدمة امتداد لتطوير التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.