قنصلية المملكة في دبي تصدر تنويهًا للمواطنين بشأن أيام الدوام الرسمي الجديدة

أصدرت قنصلية المملكة في دبي، اليوم (الأربعاء)، تنويهًا للمواطنين والمواطنات المقيمين هناك بشأن أيام الدوام الرسمي الجديدة.
وأحاطت القنصلية العامة كافة المواطنين والمواطنات بأنه من بداية شهر يناير 2022م ستكون أيام الدوام الرسمي الجديدة من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.
وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن الاتصال على جوال شؤون السعوديين 971504522258+.
وكانت الإمارات أعلنت عن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي، ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، حيث يبدأ الدوام من يوم الإثنين إلى الخميس، على أن يكون يوم الجمعة نصف يوم عمل، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022. وفق “أخبار 24”.