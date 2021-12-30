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جديد المحليات > أخصائي يوضح أسباب وأعراض “عرق النسا”.. وكيفية مواجهته بالتمارين الرياضية
30/12/2021   7:06 ص

أخصائي يوضح أسباب وأعراض “عرق النسا”.. وكيفية مواجهته بالتمارين الرياضية

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أوضح أخصائي أول علاج طبيعي، الدكتور أحمد القرني، أسباب وأعراض الإصابة بعرق النسا، وكيفية مواجهة الآلام والقضاء عليها عبر مجموعة من التمارين الرياضية.

وبيّن القرني، أن عرق النسا هو أطول الخلايا العصبية بجسم الإنسان حيث يمتد من أسفل الظهر مروراً بالحوض ثم الرجل من الخلف حتى القدم، مشيراً إلى أن أسبابه كثيرة وقد تتعلق بوجود مشكلة بفقرات العمود الفقري أو اعتلال الحوض.

ونوه خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بعرق النسا هم الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة بسبب عملهم، أو الذين لا يتحركون ويسيرون كثيراً، ومن يعانون من مرض السكري. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن أعراض “عرق النسا” تشمل الشعور بتنميل وصعوبة الحركة بالقدمين، وكذلك صعوبة التحكم بعملية الإخراج، وبعدها يبدأ العصب بفقدان وظيفته وقد يصل الأمر إلى الشلل، موضحاً أن التمارين الرياضية تساعد على ليونة العضلات والعصب لمواجهة عرق النسا.

أخصائي يوضح أسباب وأعراض “عرق النسا”.. وكيفية مواجهته بالتمارين الرياضية

جديد المحليات
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